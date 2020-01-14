Текслер отправил в отставку замначальника управления по труду и занятости Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил Александра Захарова с должности заместителя начальника главного управления по труду и занятости. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что Захаров уволен с 20 января по собственной инициативе.

Также глава региона назначил Наталью Рыбакову на пост зампредседателя госкомитета охраны объектов культурного наследия региона. Ранее она возглавляла управление перспективного развития городской инфраструктуры в комитете архитектуры администрации Челябинска.