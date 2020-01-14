В Екатеринбурге начали выдавать Паспорта болельщиков на предстоящий Евро-2020

В Екатеринбурге началась выдача Паспортов болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского филиала Почты России, в настоящее время на Главпочтамт Екатеринбурга поступила первая партия из 100 паспортов, половина отправлений уже выдана. Первыми владельцами персонифицированных карт зрителей - так называемых FAN ID Евро-2020 - стали уральские болельщики разных возрастов, включая детей, которые смогли получить документ по свидетельству о рождении.

Российские зрители матчей чемпионата Европы, несколько из которых пройдут будущим летом в Санкт-Петербурге, могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в 98 городах России, включая Екатеринбург. Выдача производится в центральном отделении почтовой связи уральской столицы (ОПС 620000, проспект Ленина, 39) при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя.

При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID. Доставка бесплатная. Срок хранения почтового отправления с Паспортом болельщика составляет 30 дней.

Ранее Владимир Путин заявлял, что все билеты на матчи чемпионата Европы по футболу-2020, которые пройдут в России, уже проданы.