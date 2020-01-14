26 Июля 2020
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Евро-2020 эмблема Санкт-Петербурга (2017) | Фото: Михаил Шапаев РФС

В Екатеринбурге начали выдавать Паспорта болельщиков на предстоящий Евро-2020

В Екатеринбурге началась выдача Паспортов болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского филиала Почты России, в настоящее время на Главпочтамт Екатеринбурга поступила первая партия из 100 паспортов, половина отправлений уже выдана. Первыми владельцами персонифицированных карт зрителей - так называемых FAN ID Евро-2020 - стали уральские болельщики разных возрастов, включая детей, которые смогли получить документ по свидетельству о рождении.

Российские зрители матчей чемпионата Европы, несколько из которых пройдут будущим летом в Санкт-Петербурге, могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в 98 городах России, включая Екатеринбург. Выдача производится в центральном отделении почтовой связи уральской столицы (ОПС 620000, проспект Ленина, 39) при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя.

паспорта болельщика Евро-2020(2020)|Фото: Почта России

При получении нужно предъявить тот же документ, который был указан при оформлении заявки на FAN ID. Доставка бесплатная. Срок хранения почтового отправления с Паспортом болельщика составляет 30 дней.

Ранее Владимир Путин заявлял, что все билеты на матчи чемпионата Европы по футболу-2020, которые пройдут в России, уже проданы.

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В Екатеринбурге начали выдавать Паспорта болельщиков на предстоящий Евро-2020

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Теги: паспорта болельщика, Евро-2020, Екатеринбург



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