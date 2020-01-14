Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

В эфире телеканала Al Arabiya маршал пояснил, что предложенный вариант соглашения о прекращении огня в Ливии игнорирует многие требования ЛНА. Об этом сообщает Regnum.

Встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон прошла в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий.

Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением, в котором призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Посланник главы Палаты представителей в Тобруке Абдаллы ат-Тани Ареф али Найед ранее рассказал об условиях наступления перемирия в Ливии, предложенного со стороны России. По его словам, предложенное Россией перемирие будет иметь смысл в том случае, если ПНС передаст оставшиеся районы Триполитании под контроль фельдмаршала Халифы Хафтара.