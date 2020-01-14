Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/repair/bathroom/geo/korolev/, лучшие цены.
Тут http://remont.youdo.com/sankt-peterburg/interior/apartments/, гарантии.
Пристройки к дому из бруса по адресу http://remont.youdo.com/building/outbuilding/brus/.


    gant топсайдеры вот

Политика За рубежом
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар (2019) | Фото: www.ukrinform.ru

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

В эфире телеканала Al Arabiya маршал пояснил, что предложенный вариант соглашения о прекращении огня в Ливии игнорирует многие требования ЛНА. Об этом сообщает Regnum.

Встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон прошла в рамках реализации инициативы президентов России и Турции о прекращении боевых действий.

Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением, в котором призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

Посланник главы Палаты представителей в Тобруке Абдаллы ат-Тани Ареф али Найед ранее рассказал об условиях наступления перемирия в Ливии, предложенного со стороны России. По его словам, предложенное Россией перемирие будет иметь смысл в том случае, если ПНС передаст оставшиеся районы Триполитании под контроль фельдмаршала Халифы Хафтара.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: халифа хафтар, ливия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.01.2020 10:53 Мск МИД РФ подтвердил переговоры Хафтара и Сараджа в Москве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров