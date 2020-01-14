26 Июля 2020
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Общество В России Москва
кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

Минтранс отказался создавать единые правила перевозки домашних животных в самолетах

Инициативу по созданию единых правил перевоза домашних животных в самолетах не поддержало Министерство транспорта России. Ранее предложение выдвинуло Общероссийское объединение пассажиров, а поводом для общественной дискуссии стал потолстевший кот Виктор, которого не пустили на борт "Аэрофлота" из-за "перевеса".

Объединение предлагало установить одинаковые для всех авиаперевозчиков требования по габаритам переносок для домашних животных - не менее 115 см по сумме трех измерений, а также запретить устанавливать норму по весу ниже 8 килограмм. Также предлагалось ввести доплату за лишний вес питомцев, пишут "Известия".

В Минтрансе ответили, что введение единых правил нецелесообразно из-за различия конструктивных особенностей воздушных судов, используемых авиаперевозчиками. Кроме того, разные нормы создают дополнительные стимулы для конкуренции авиакомпаний.

 

 

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Минтранс отказался создавать единые правила перевозки домашних животных в самолетах

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Теги: минтранс, правила перевозки животных, кот виктор, домашние животные



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