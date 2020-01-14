Минтранс отказался создавать единые правила перевозки домашних животных в самолетах

Инициативу по созданию единых правил перевоза домашних животных в самолетах не поддержало Министерство транспорта России. Ранее предложение выдвинуло Общероссийское объединение пассажиров, а поводом для общественной дискуссии стал потолстевший кот Виктор, которого не пустили на борт "Аэрофлота" из-за "перевеса".

Объединение предлагало установить одинаковые для всех авиаперевозчиков требования по габаритам переносок для домашних животных - не менее 115 см по сумме трех измерений, а также запретить устанавливать норму по весу ниже 8 килограмм. Также предлагалось ввести доплату за лишний вес питомцев, пишут "Известия".

В Минтрансе ответили, что введение единых правил нецелесообразно из-за различия конструктивных особенностей воздушных судов, используемых авиаперевозчиками. Кроме того, разные нормы создают дополнительные стимулы для конкуренции авиакомпаний.