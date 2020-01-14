26 Июля 2020
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митинг &quot;Очистим Россию от мусора&quot; в Москве (2019) | Фото: Накануне.RU

В администрации президента "засекретили" выполнение поручения Путина по Шиесу

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин опубликовал ответ администрации президента России на свой запрос по срокам исполнения поручения Владимира Путина. В июле 2019 года глава государства поручил Сергею Собянину и губернатору Архангельской области Игорю Орлову учесть мнение жителей при реализации проекта "ЭкоТехноПарк "Шиес". Доклад по этому вопросу должен был быть представлен 1 сентября 2019 года, но этого так и не произошло.

В ответе, опубликованном Ступиным, говорится, что "срок исполнения поручения продлен до 20 марта 2020 года" в связи с "необходимостью проработки альтернативных вариантов решения вопроса". Интересно также, что поручение получило статус "для служебного пользования" и "не подлежит публикации в сети "Интернет".

Ответ администрации президента России по исполнению поручения Путина.|Фото: Поморье — не помойка!/stopshies.ru

Активисты Stopshies.ru пишут, что на аналогичные ступинскому обращения местных и региональных депутатов Архангельской области приходили "сухие" ответы.

"Страшно предположить, о каких именно вариантах идёт речь. За полтора года противостояния защитники Шиеса видели немало: агрессия сотрудников частного охранного предприятия и полиции, бездействие правоохранителей, защита строительства отрядами Росгвардии, сфабрикованные на активистов уголовные дела", - отмечают активисты.

Они также приводят результаты опроса жителей региона по поводу строительства "ЭкоТехноПарка "Шиес": более 95% жителей региона против реализации проекта. Параллельно проведённые социальные исследования АНО "Левада-Центр" и ЦСИ "Фокус" выдали аналогичные показатели.

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В администрации президента "засекретили" выполнение поручения Путина по Шиесу

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Теги: шиес, архангельская область, администрация президента, поручение президента



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