Овечкин вышел на шестое место по победным шайбам за всю историю НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в сегодняшней встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз".

Матч завершился со счётом 2:0. Благодаря дублю общее количество шайб в НХЛ россиянина возросло до 686 — 11-е место по числу голов в карьере в лиге.

В то же время количество победных голов Овечкина увеличилось до 109. Россиянин занимает шестую позицию в истории лиги по данному показателю. Такой же результат у Брэндана Шэнахана. Теэму Селянне и Бретт Халл имеют по 110 победных шайб, в тройке также Филл Эспозито (118 голов), Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135), пишет портал glas.ru.

Отметим, что россиянин может подняться выше по данному показателю, учитывая, что никто из перечисленных выше хоккеистов уже не выступает в НХЛ.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Овечкин в восьмой раз получил "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер НХЛ.