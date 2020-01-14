Овечкин вышел на шестое место по победным шайбам за всю историю НХЛ

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Укладка керамической черепицы по ссылке http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/cherepica/keramicheskaya/.
Все мастера Москвы: http://remont.youdo.com/building/zerocycle/zemlyanye/vyravnivanie/tag/zasipkapeskom/, подробности по ссылке.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/minor-repair/cornice/polyurethane/, смотрите ссылку.



Спорт За рубежом
Александр Овечкин (2016) | Фото: eurosport.ru

Овечкин вышел на шестое место по победным шайбам за всю историю НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в сегодняшней встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз".
Читайте также:

Матч завершился со счётом 2:0. Благодаря дублю общее количество шайб в НХЛ россиянина возросло до 686 — 11-е место по числу голов в карьере в лиге.

В то же время количество победных голов Овечкина увеличилось до 109. Россиянин занимает шестую позицию в истории лиги по данному показателю. Такой же результат у Брэндана Шэнахана. Теэму Селянне и Бретт Халл имеют по 110 победных шайб, в тройке также Филл Эспозито (118 голов), Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135), пишет портал glas.ru.

Отметим, что россиянин может подняться выше по данному показателю, учитывая, что никто из перечисленных выше хоккеистов уже не выступает в НХЛ.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Овечкин в восьмой раз получил "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер НХЛ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Овечкин вышел на шестое место по победным шайбам за всю историю НХЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Овечкин, НХЛ, победные шайбы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров