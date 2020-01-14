В Минэкологии назвали причину "зеленого" снега в Челябинске

Жителей Челябинска напугал "зеленый" снег при въезде в город со стороны Екатеринбурга. В минэкологии объяснили, что окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, который находится рядом.

"Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет. Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Минэкологии разместит передвижную лабораторию для проведения замеров, а также проведет проверку на предприятии. Если нарушения будут выявлены, организация будет привлечена к ответственности.