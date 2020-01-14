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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика Сибирский ФО В России
Вячеслав Мархаев, лидер КПРФ в Бурятии (2017) | Фото: burkprf.ru

МВД Бурятии подало в суд на сенатора Мархаева

МВД по Республике Бурятия подало иск к бывшему командиру бурятского ОМОНа, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации, пишет "Коммерсант".

Мархаев также является первым секретарем Бурятского рескома КПРФ и принимал участие сначала в выборах главы республики, а затем мэра Улан-Удэ. В первом случае коммунисту не дали пройти "муниципальный фильтр", а во втором он проиграл кандидату от власти Игорю Шутенкову.

Сторонники КПРФ обратили внимание на многочисленные нарушения и собрали массовый митинг, который посетил глава региона Алексей Цыденов.

Теперь полиция просит публично опровергнуть сведения, высказанные сенатором во время заседания Совфеда 25 сентября прошлого года.

Тогда Мархаев заявил о противоправных действиях полиции во время стихийного митинга жителей Улан-Удэ, заявивших о своем несогласии с результатами выборов мэра.

Вячеслав Мархаев (в центре) во время акции протестов в Улан-Удэ против результатов выборов мэра(2019)|Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Мархаев намерен отстоять свою позицию в суде. Его адвокат Сергей Федоров сообщил, что пострадавшие в ходе стихийной акции готовят ответный иск к МВД о компенсации морального вреда.

Напомним, в декабре СМИ сообщили о том, что сенатор Вячеслав Мархаев сложил свои полномочия. Однако это не подтвердилось.

Отметим, Мархаев в Совфеде выступал не только по сибирской повестке, но и запомнился как один из самых жестких критиков пенсионной "реформы".

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МВД Бурятии подало в суд на сенатора Мархаева

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Теги: вячеслав мархаев, мвд бурятии, митинг в улан-удэ



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