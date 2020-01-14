26 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
школьница, Виктория Л., розыск (2020) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Свердловской области найдена школьница, которая в новогодние каникулы поехала в гости и пропала

В Свердловской области найдена пропавшая школьница. С ней все в порядке.

Напомним, 6 января этого года 15-летняя жительница Ревды Виктория Л., приехав в гости в Верхнюю Пышму, ушла в неизвестном направлении. Позже появилась информация, что ее видели в Екатеринбурге на территории Октябрьского района. Свою проверку организовал Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", поиски Виктории прекращены.

"Девочка найдена, она жива", - сообщили поисковики, не став раскрывать подробностей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге пропала еще одна школьница - 13-летняя Александра: она ушла из дома 31 декабря и бесследно исчезла. Через две недели девочка сама вернулась домой.

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В Свердловской области найдена школьница, которая в новогодние каникулы поехала в гости и пропала

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Теги: школьница, каникулы, поиски



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Ранее 10.01.2020 14:43 Мск Пропавшая 15-летняя школьница из Ревды может находиться в Екатеринбурге

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