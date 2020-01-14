Глава "Росгеологии" попросил у Медведева 65 млрд рублей на геологоразведку

Глава "Росгеологии" Сергей Горьков обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить 65 млрд руб., что больше $1 млрд из Фонда национального благосостояния, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства от 20 декабря.

Деньги ФНБ Горьков предложил направить на восполнение фондов объектов поискового задела (перспективные участки недр, степень изученности которых достаточна для начала поиска нефти, газа и твердых полезных ископаемых) и перспективного лицензирования. Окупить эти средства можно будет за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых, ориентировочная оценка которых может составить не менее 2,5 трлн руб. По мнению Горького, с учетом совокупного эффекта от разработки открытых месторождений, освоения новых территорий, роста занятости "общее влияние понесенных расходов ФНБ на формирование ВВП России может составить свыше 30 трлн руб.".

Глава Росгеологии считает, что из-за неудовлетворительного состояния фондов перспективных объектов добывающим компаниям через пять—семь лет будет трудно вести геологоразведочные работы (ГРР) в результате произойдет необратимое снижение объемов добычи полезных ископаемых.

Для восполнения этих фондов необходима существенная активизация региональной геологоразведки, включая крупномасштабные исследования с прогнозами нефтегазоносности, а также оценкой ресурсов твердых полезных ископаемых. Речь идет о переводе ресурсов в запасы с возможностью последующей продажи таких участков на аукционах.

Такие виды геологоразведки не дают непосредственного коммерческого результата для добывающих компаний (не влияют на их капитализацию), а частные геологоразведочные компании не способны решить эту проблему в государственном масштабе.

В настоящий момент финансирует эти работы государство, однако объем поддержки с каждым годом снижается, и будет полностью прекращен после 2025 г.

В Минприроды сообщают, что объем ежегодного бюджетного финансирования ГРР на нефть, газ и твердые полезные ископаемые (разные виды руд и уголь) составит в 2020–2021 годах 17,38 млрд руб., что ниже плана на 2019 год на 18,7%. Из них на разведку нефти и газа пойдет 12,11 млрд руб., твердых полезных ископаемых — 5,27 млрд руб.

Для сравнения: в 2019 году государство выделило на геологоразведку 21,4 млрд руб.

Средства ФНБ Горьков назвал единственным источником финансирования геологоразведочных работ для восполнения запасов.

"Мы считаем необходимым увеличение затрат государства на геологоразведку, поскольку старый задел [изученных запасов] фактически исчерпан. Одним из источников финансирования может стать ФНБ. Эти инвестиции позволят добиться увеличения запасов различных типов полезных ископаемых и придадут рост экономике страны в целом", — пояснил РБК причину обращения представитель "Росгеологии".

Летом 2019 г. Горьков на заседании госкомиссии по Арктике попросил выделить компании 300 млрд руб. на геологоразведку в высоких широтах сроком на 25 лет. Но эта инициатива пока не согласована. Обращение Горькова Медведев поручил проработать вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову и главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Вопрос сейчас находится в проработке.

Отметим, что на средства ФНБ есть и другие претенденты. Так, в ноябре 2019 года президент Владимир Путин сообщил, что средства ФНБ планируют направить на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных секторов экономики, а в нефтегазовую отрасль деньги вкладывать не будут. 200 млрд руб. из ФНБ попросили РЖД в виде займа на строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород. Кроме того, по словам Силуанова, средства ФНБ должны идти на проекты, которые "туго запускаются" без господдержки. Речь шла о газохимическом проекте "Газпрома" и Артема Оболенского (экс-партнера Аркадия Ротенберга) и о втором заводе по сжижению газа НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2". Ранее НОВАТЭК получил 150 млрд руб. из ФНБ на свой первый СПГ-завод "Ямал СПГ".