Елизавета II объявила свое решение о судьбе внука Гарри и его жены Меган Маркл

93-летняя британская королева Елизавета II после переговоров с внуком Гарри и своей обширной семьей приняла желание принца и его жены Меган Маркл сложить с себя королевские обязанности. Об этом говорится в официальном заявлении монарха.

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Накануне, по слухам, в Букингемском дворце проходили непростые переговоры между герцогом Сассекским Гарри и огорошенной его решением жить отдельно семьей. Напомним, ранее принц Гарри (35) и Меган Маркл (38) в соцсетях написали, что отказываются от исполнения официальных королевских обязанностей при дворе, а также от финансирования из бюджета королевы. Они собираются жить на две страны – США (откуда родом Меган) и Великобританию. Зарабатывать парочка тоже намерена самостоятельно, правда тратить деньги они будут на благотворительность. Так, Меган уже подписала контракт с Disney на озвучивание мультфильмов.

Королева и Меган Маркл

Желание Сассексов отделиться от британской королевской семьи и начать зарабатывать на своем громком имени в Букингемском дворце восприняли в штыки. И не только потому, что "беглецы" нарушают традиции. Инсайдеры сообщают, что Меган уговорила Гарри внезапно объявить о своем решении, не посоветовавшись толком с семьей.

В заявлении королевы сообщается, что у нее был "очень конструктивный разговор" с Гарри. Парочке устроят "переходный период", в течение которого они будут жить в Великобритании и Канаде. Канада не является для Сассексов родиной, но здесь долго жила Меган – когда снималась в сериале "Форс-мажоры". Сейчас семья квартирует в частном особняке на острове Ванкувер. Британские СМИ накануне писали, что поместье, которое заняли Сассексы, принадлежит российскому бизнесмену Юрию Мильнеру, но в его окружении опровергли это предположение.