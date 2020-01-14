Озвучена сумма гонорара Курентзиса за художественное руководство Дягилевским фестивалем

Художественному руководителю Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 18 по 28 июня, Теодору Курентзису заплатят за кураторство 600 тыс. руб. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня 2019 года. Вскоре Курентзис объявил, что аналог Дягилевского фестиваля он намерен проводить в Париже с 2021 года. Позднее режиссер заявлял, что будет возглавлять пермский фестиваль только при условии, если оперным театром будет по-прежнему руководить Андрей Борисов. Театр начал готовиться к проведению фестиваля без Курентзиса, однако позже выяснилось, что греческий дирижер останется его куратором.

По итогам розыгрыша 9 декабря заключен договор, однако с кем именно, не уточняется. Курентзис получит за свою работу 600 тыс. руб.