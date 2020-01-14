26 Июля 2020
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Политика В России
(2005) | Фото: courier.sarov.ru

Новую пенсионную схему не включили в план правительства на этот год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Издание отмечает, что это говорит, о том, что правительство не планирует вносить его в Госдуму в текущем году. Изначально предполагался запуск системы с 1 января 2021 года.

Законопроекты о ГПП дорабатываются с учетом поступивших в Минфин позиций заинтересованных сторон, сообщили в министерстве. По завершении "согласительных процедур" документы будут внесены в правительство.

Напомним, Министерство финансов и Банк России работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года. Модель носит добровольный порядок участия граждан в системе накоплений и получила название "гарантированный пенсионный план".

Основная цель новой пенсионной системы — предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды копить на будущую пенсию. Размер отчислений может быть любым, участник новой пенсионной системы сможет устанавливать его самостоятельно. Он также может неограниченное количество раз приостанавливать уплату взносов, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Для того, чтобы стать участником ГПП и начать отчислять взносы с зарплаты на будущую пенсию, будет два способа. Любой сможет самостоятельно подать заявление о желании подключиться к системе через портал госуслуг, либо работник может предоставить письменное согласие на участие в системе работодателю, который подает заявление пенсионному оператору ГПП за своего сотрудника.

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Новую пенсионную схему не включили в план правительства на этот год

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Теги: гарантированный пенсионный план, правительство



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