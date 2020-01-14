26 Июля 2020
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Чайф, День города, Владимир Шахрин (2019) | Фото: Накануне.RU

Последний в истории фестиваль "Старый Новый Рок" в Екатеринбурге посетили более 5 тысяч человек

В понедельник, 13 января, в Екатеринбурге состоялся последний в истории фестиваль "Старый Новый Рок".

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, музыкальный нон-стоп длился шесть часов. "Старый Новый Рок-2020" посетило 5 тысяч 200 человек.

2,5 тысячи поклонников музыки собралось возле главной сцены во время выступления группы "Чайф", которое стало кульминацией всего фестиваля. Стоит отметить, что Владимир Шахрин и компания сделали сюрприз для зрителей: помимо собственных песен, "Чайфы" исполнили несколько композиций Майка Науменко, Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

Чайф, День города, Владимир Шахрин(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным организаторов, прямая интернет-трансляция фестиваля в соцсети "ВКонтакте" и на официальном сайте собрала более миллиона просмотров.

Впервые "Старый Новый Рок" состоялся в 2000 году, создателями проекта стали Евгений Горенбург и Владимир Шахрин. За 20 лет на фестивале выступили все представители российского рок-олимпа ("Агата Кристи", Lumen, "Сплин", "Чиж и Ко", Вячеслав Бутусов и многие другие).

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Последний в истории фестиваль "Старый Новый Рок" в Екатеринбурге посетили более 5 тысяч человек

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Теги: Старый Новый Рок, фестиваль, Чайф, Екатеринбург



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