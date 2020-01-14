СМИ: В 2019 году банки одобрили только 37% заявок россиян на кредиты

В минувшем году банки одобрили только 36,9% заявок россиян, поданных на различные виды кредитов, таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которые ссылается РБК.

Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ "Эквифакс" также зафиксировало рост отказов заемщикам: банки стали реже одобрять ипотеку, автокредиты и ссуды наличными. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут, отмечает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.