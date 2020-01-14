26 Июля 2020
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Политика В России Москва
Госдума, государственная дума (2018) | Фото: nakanune.ru

В Госдуме ограничат количество авторов законопроектов

Комитет по контролю и регламенту Госдумы готовится ввести лимит на количество соавторов у вносимых в парламент законопроектов.

"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться", — рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас депутаты имеют достаточно широкие возможности для присоединения к авторскому составу.

"Необходимо эту порочную практику прекратить", - заключил председатель Госдумы. Такая мера "повысит и качество законопроекта, и, самое главное, авторство будет налицо", заявил Вячеслав Володин.

Накануне политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, представляя восьмой интегральный рейтинг эффективности депутатов Госдумы, рассказали, что многие народные избранники создают видимость бурной деятельности за счет присоединения к коллективу авторов всех подряд законопроектов. Иногда в таких "накрутках" участвуют все члены фракции.

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В Госдуме ограничат количество авторов законопроектов

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Теги: госдума, законопроект, законотворчество, вячеслав володин



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