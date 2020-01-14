Кудрин оценил объемы воровства из российского бюджета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил объемы воровства из российского бюджета. По его словам, финансовые нарушения, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляют сотни миллиардов рублей. Однако уголовно наказуемые хищения составляют около 2-3 млрд руб. в год, пишет РИА Новости.

В целом за 2019 год аудиторы выявили финансовых нарушений на 804 млрд руб., уточнил глава СП. Треть из этой суммы составили нарушения бухгалтерского учета. Такие нарушения исправляются по ходу проверок, уточнил Кудрин. Еще одна треть — это нарушения процедур закупок.

Кудрин отметил, что Счетная палата планирует постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. "Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой", — заявил глава ведомства.