Думские фракции не смогли договориться об уровне снижения муниципального фильтра

Лидеры фракций Госдумы так и не смогли выработать единую позицию по снижению уровня муниципального фильтра на выборах глав регионов и в ближайшее время реформы муниципального фильтра не предвидится.

Об этом сообщил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Однако источник в Центризбиркоме удивился такому заявлению и сообщил, что вопрос будет рассмотрен на заседании специальной рабочей группы администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства.

Источники в АП говорят, что решения по реформе муниципального фильтра пока нет. Он не исключает вероятность того, что его оставят неизменным, так как механизм в целом работает, а значит, менять его нет нужды. Еще один источник "Коммерсанта", близкий к Кремлю, согласен с Жириновским, что реформы, скорее всего, не будет: конкретных инициатив оппозиция не представила, а власть все устраивает.

Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова высказывалась за смягчение муниципального фильтра на губернаторских выборах. Коммунисты, ЛДПР и "Справедливая Россия" настаивают на отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий.

В настоящее время для участия в губернаторских выборах кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов в регионе.

Напомним, к четырем партиям, представленным в Госдуме, по итогам следующих выборов может добавиться пятая – "Коммунисты России", следует из данных "Левада-центра".

Согласно опросу, "в ближайшее воскресенье" за "Единую Россию" были бы готовы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 8%, а за "Коммунистов России" и "Справедливую Россию" – по 3%. Но если учитывать голоса лишь тех, кто собирается на участки и определился с выбором, то две последние партии тоже преодолевают 5%-ный барьер, наряду с "Единой Россией" (47%), КПРФ (14%) и ЛДПР (13%).

У "Коммунистов России" огромный потенциал для роста, не согласен их лидер Максим Сурайкин: "Мы в статусе партии уже семь лет, за эти годы участвовали в 2000 избирательных кампаний разного уровня, есть шесть фракций в субъектах".