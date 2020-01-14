Стало известно, какие фильмы жители Екатеринбурга смотрели на новогодних каникулах

Аналитики "Кинопоиска" выяснили, какие фильмы и сериалы жители Екатеринбурга смотрели в кинотеатрах и в интернете с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно.

Пятерку фильмов, на которые пользователи сайта из столицы Урала чаще всего покупали билеты в кино на новогодних каникулах, вошли: "Холоп", "Вторжение", "Союз Спасения", "Джуманджи: Новый уровень", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2".

Пользователи сервиса чаще всего покупали билеты в кино с мобильных устройств — доля таких покупок составила 74%.

Средняя стоимость купленного онлайн билета в кино в РФ на новогодних праздниках составила 305 руб., а в Екатеринбурге — 254 руб. за кинобилет, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

Тем временем, российская картина "Холоп", вышедшая на экраны кинотеатров 26 декабря, побила рекорд по кассовым сборам российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 млрд руб.

"Холоп" уже принес своим создателям более 2,31 млрд руб. История о перевоспитании московского "мажора" пришлась по душе и юным зрителям, и старшему поколению.

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.