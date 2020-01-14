Стало известно, какие фильмы жители Екатеринбурга смотрели на новогодних каникулах

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/building/zabor/stoimost/tag/zametr/, лучшие цены тут.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/building/insulation/heatinsulation/private/, быстро и недорого.



Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

Стало известно, какие фильмы жители Екатеринбурга смотрели на новогодних каникулах

Аналитики "Кинопоиска" выяснили, какие фильмы и сериалы жители Екатеринбурга смотрели в кинотеатрах и в интернете с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно.

Пятерку фильмов, на которые пользователи сайта из столицы Урала чаще всего покупали билеты в кино на новогодних каникулах, вошли: "Холоп", "Вторжение", "Союз Спасения", "Джуманджи: Новый уровень", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2".

Пользователи сервиса чаще всего покупали билеты в кино с мобильных устройств — доля таких покупок составила 74%.

Средняя стоимость купленного онлайн билета в кино в РФ на новогодних праздниках составила 305 руб., а в Екатеринбурге — 254 руб. за кинобилет, сообщили в пресс-службе "Кинопоиска".

Тем временем, российская картина "Холоп", вышедшая на экраны кинотеатров 26 декабря, побила рекорд по кассовым сборам российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 млрд руб.

"Холоп" уже принес своим создателям более 2,31 млрд руб. История о перевоспитании московского "мажора" пришлась по душе и юным зрителям, и старшему поколению.

Напомним, аналитики предполагают, что такая ситуация стала возможна с введением искусственных механизмов регулирования проката, и у нашей комедии просто не было достойных западных конкурентов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно, какие фильмы жители Екатеринбурга смотрели на новогодних каникулах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, Новый год, кино



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров