Свердловская область попала в список самых популярных для оздоровительного отдыха регионов

В России составлен рейтинг спроса самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года.

Список составлен сервисом "Санатории-России.рф". На первом месте оказался Краснодарский край. За ним следует Ставрополье. Замыкает тройку Крым.

Далее идут Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Самарская область, Ленинградская область, Ярославская область, Тульская область, Калининградская область, Свердловская область, Ивановская область, Челябинская область и Татарстан.

Рейтинг составлен по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Для оздоровительного отдыха в прошлом году туристы приобретали путевки в санатории в среднем на 10-12 дней. При этом спрос на отдых в санаториях Свердловской области в 2019 году вырос на 10%, сообщает "Турстат".