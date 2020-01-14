Депутаты приостановили принятие законопроекта по сбору биометрии

Принятие проекта закона о сборе биометрических данных россиян приостановлено, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Он объяснил это тем, что депутаты аккуратно относятся к принятию цифровых законов. Аксаков подчеркнул, что финансирование цифрового направления в нацпроектах идет медленнее, чем в других и законопроекты принимаются медленнее. Это объясняется тем, что данная сфера связанна с защитой прав граждан, их персональных данных, а также с защитой бизнеса.

По мнению депутата, банки с базовой лицензией нужно освободить от сбора биометрических данных, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (о биометрической базе данных – авт.), созданный, как сказано в пояснительной записке, "для поддержания стабильности банковской системы". Для этого под предлогом удобства для вкладчиков ("можно работать со счетом, не выходя из дома") в России создается единая база биометрических данных.

Сдать свои отпечатки пальцев, фото лица и слепок голоса поначалу обяжут всех, у кого есть счет в банке (зарплата, пенсия, стипендия). Владеть базой будет единолично Центробанк, оператором Единой биометрической системы (ЕБС), которая включит в себя ранее созданную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал "Ростелеком".