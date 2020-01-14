26 Июля 2020
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Политика В России
тюрьма, решётка (2017) | Фото: budennovsk.org

В Госдуму поступил законопроект об амнистии к 75-летию Победы

Депутат Сергей Иванов от ЛДПР внес в Госдуму проект постановления нижней палаты об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как следует из пояснительной записки, проект закона предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц". Амнистия коснется впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о конкретных категориях, среди которых - участники боевых действий, воины-интернационалисты, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также о лицах, имеющих советские или российские госнаграды.

Также амнистия предусмотрена для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении "Маяк", матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Если они были осуждены на срок более пяти лет, он может быть сокращен на одну треть, если на срок свыше 10 лет - на одну четверть, сообщает ТАСС.

Напомним, по амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне из СИЗО и колоний на свободу вышли 42 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев.

В общей сложности под "победную" амнистию попали 231,5 тыс. человек, осужденных к различным видам наказаний или содержавшихся под стражей.

Под амнистию попал экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

Тем временем, в исправительных колониях России к декабрю 2018 года отбывает наказание около 470 тыс человек, это наименьшее количество заключенных во всей новейшей истории. Еще более 100 тыс ждут своей участи в следственных изоляторах.

Достаточно большое количество осужденных освобождено или готовится к освобождению из-за принятого ранее закона, приравнивающего день пребывания в СИЗО к 1,5 дням отбывания наказания в колонии. После подписанного президентом закона освободится, по данным сотрудников ФСИН, должно было сразу 14 тыс "сидельцев", а вообще на пересмотр сроков могло рассчитывать до 100 тыс. человек.

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В Госдуму поступил законопроект об амнистии к 75-летию Победы

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Теги: Госдума, амнистия, 75-летие Победы



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