26 Июля 2020
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Общество В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

Полисы ОСАГО будут оформлять по-новому

Страховщики в 2020 году начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий "ННН" и "РРР", говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков.

Так, бланки серии "ННН" с оборотной стороной предусматривают заключение договоров добровольного страхования при имеющемся нормативном акте Центробанка, определяющем стандартные требования к указанным договорам.

Для полисов с оборотной стороной, которая не предусматривает заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки полисов ОСАГО серии "РРР".

Старые бланки полисов ОСАГО серий "ККК" и "МММ" могут использоваться для заключения договоров, внесения в них изменений и выдачи дубликатов до 1 апреля 2020 года, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов.

В Госдуме, напомним, рассматривается законопроект о "либерализации" ОСАГО. Сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя.

Также предполагается сохранение повышающего коэффициента за грубые нарушения ПДД.

Повышение тарифа больнее всего ударит по регионам-миллионикам, где сейчас уже установлен высокий территориальный тариф. К примеру, в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза.

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Полисы ОСАГО будут оформлять по-новому

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Теги: ОСАГО, страховка



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