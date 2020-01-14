26 Июля 2020
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Политика В России
набережная, Екатеринбург, прогулка, лето, семья, отец, дочь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили выдавать россиянам с детьми ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли проект закона, который предполагает выдавать россиянам с детьми ипотечные кредиты на более выгодных условиях.

В случае принятия документа будет упрощен процесс рефинансирования ипотеки, в том числе с использованием средств маткапитала. Снизятся и риски новых кредиторов относительно оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную процентную ставку по жилищному займу, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ипотечной ставки в стране.

"Очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, она к концу года снизилась на уровень средний меньше 9%, это, мне кажется, очень хорошие показатели, я бы попросил Минфин, Банк России и профильные ведомства самым внимательным образом за этим наблюдать", — сказал глава государства.

Тем временем, Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.

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В Госдуме предложили выдавать россиянам с детьми ипотеку на выгодных условиях

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Теги: ипотека, Госдума



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