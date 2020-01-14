ФАС изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами России, заявил заместитель ведомства Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что жалоб на повышение тарифов не поступало. "Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", — отметил Голомолзин.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин говорит, что повышение стоимости архивных тарифных планов объясняется тем, что операторы регулярно их обновляют, учитывая отсутствие роста в сегменте голосовой мобильной связи и большого объема мобильного трафика, сообщает РБК.

Ранее эксперты прогнозировали резкий рост цен на сотовую связь в 2020 году. По данным аналитиков, стоимость сотовой связи вможет вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.

Повышение цен на сотовые услуги, связывают, в частности, с отказом от внутреннего роуминга. Таким образом операторы пытаются компенсировать выпадающую прибыль.

Кроме того, дополнительные траты сотовых компаний связаны с исполнением "закона Яровой".