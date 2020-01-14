Модель Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Выпавшую из окна в Москве модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девушка остается в реанимации, ее состояние оценивается как "тяжелое". У пострадавшей ушибы обоих легких, травмы грудной клетки и позвоночника, несколько переломов. Модель находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщалось ранее, Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы. 21-летнюю девушку госпитализировали и прооперировали.

По словам соседа Андрея Бакова, внука Михалкова, из чьей квартиры выпала девушка, в тот вечер туда пришла компания их шести человек, четверо из которых позже ушли, но затем вернулись. Однако дверь им уже никто не открыл. Кроме того, соседи слышали шум из квартиры. Сам Андрей Быков удалил все свои аккаунты в соцсетях.