26 Июля 2020
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Общество Центральный ФО Москва
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Модель Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Выпавшую из окна в Москве модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Девушка остается в реанимации, ее состояние оценивается как "тяжелое". У пострадавшей ушибы обоих легких, травмы грудной клетки и позвоночника, несколько переломов. Модель находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщалось ранее, Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы. 21-летнюю девушку госпитализировали и прооперировали.

По словам соседа Андрея Бакова, внука Михалкова, из чьей квартиры выпала девушка, в тот вечер туда пришла компания их шести человек, четверо из которых позже ушли, но затем вернулись. Однако дверь им уже никто не открыл. Кроме того, соседи слышали шум из квартиры. Сам Андрей Быков удалил все свои аккаунты в соцсетях.

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Модель Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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Теги: Пунтус, модель



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Развитие сюжета:

Ранее 16.01.2020 09:32 Мск Внук Никиты Михалкова прокомментировал падение из окна своей квартиры модели Ксении Пунтус

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