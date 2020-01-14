26 Июля 2020
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Общество В России
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

"Столото" обвинили в мошенничестве из-за выигрыша в миллиард рублей

Розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в соответствии с российским законодательством, заявили в пресс-службе "Столото".

Там прокомментировали появившуюся информацию о связи с победительницей лотереи Надеждой Бартош до розыгрыша, которая выиграла 1 млрд руб. "Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", — говорится в сообщении.

Ранее московский адвокат Александр Сергеев обвинил владельцев компании "Столото" в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. По его мнению, результаты розыгрыша могли быть известны за несколько дней до телеэфира, который в свою очередь также мог быть записан заранее, сообщает Lenta.ru.

В новогоднем розыгрыше миллиарда рублей лотереи "Русское лото" победила жительница Московской области Надежда Бартош. Она стала первой россиянкой, выигравшей такую сумму в лотерею.

Выигрыш, отмечают в "Столото", стал рекордным за всю историю российских государственных лотерей. В розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета. Выигрышный билет "Русского лото" номер 131626314944 Надежда Бартош приобрела в пятницу, 13 декабря, за семь минут до закрытия точки продаж лотерей в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области.

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"Столото" обвинили в мошенничестве из-за выигрыша в миллиард рублей

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Теги: Столото, лотерея



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