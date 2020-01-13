Иран вызовет президента США в суд по делу о смерти Сулеймани

Тегеран подаст в суд на президента США Дональда Трампа из-за убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси. Делом занимается иранский Совет по правам человека вместе с внешнеполитическим ведомством.

Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США. Ранее стало известно, что Иран хочет ударить по военным базам США после убийства генерала Сулеймани. Американские СМИ утверждают, что тот был уничтожен с разрешения президента Штатов Дональда Трампа. Сам Трамп, между тем, предупредил Ирак, что введет санкции, если в отношении США начнутся враждебные действия.