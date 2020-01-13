26 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Прокуратура ЯНАО, здание (2017) | Фото: prokyanao.ru

На Ямале мошенники от имени прокуратуры требуют от жителей деньги и навязывают покупку товаров

В городах Ямала орудуют мошенники. Они от имени сотрудников прокуратуры требуют от жителей деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Неизвестные звонят по телефону пострадавшим и, представляясь работниками прокуратуры, предупреждают о "проверке" в учреждении. После они предлагают купить различные товары, оплатить услуги сотовой связи для проверяющих или перевести им деньги. Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки поступают от мошенников.

Все мероприятия сотрудники надзорного ведомства осуществляют бесплатно. Проверки они проводя на основании принятого решения с официальным уведомлением проверяемого органа или организации.

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На Ямале мошенники от имени прокуратуры требуют от жителей деньги и навязывают покупку товаров

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Теги: прокуратура, мошенничество, проверка



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