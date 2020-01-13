25 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
(2004) | Фото

Силовики заплатят миллион тому, кто поможет найти убийцу матери и дочери из Нижнего Тагила

Объявлено вознаграждение за информацию о преступнике, совершившем жестокое убийство матери и дочери в Нижнем Тагиле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
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Сыщики Управления уголовного розыска областного главка вместе с коллегами из гарнизона полиции Нижнего Тагила продолжают искать убийцу 36-летней женщины и ее 12-летней дочери. Преступление совершено еще 20 октября 2018 г. в одной из квартир дома №87 по проспекту Ленинградский в Нижнем Тагиле.

По сведениям главы пресс-службы регионального управления Валерия Горелых, к преступлению может быть причастен 30-35-летний мужчина славянской внешности, среднего телосложения с вытянутым овальным лицом, рост подозреваемого – 170 см. Мужчина был одет в темную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца.

"Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в 1 млн руб.", - сказал Горелых.

Сыщики угрозыска ждут звонка по круглосуточному телефону доверия (343) 358-71-61.

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Силовики заплатят миллион тому, кто поможет найти убийцу матери и дочери из Нижнего Тагила

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Теги: убийство, мать, дочь, вознаграждение, Валерий Горелых



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