В Тобольске водитель получил срок за смерть четырех пассажиров легковушки

Водитель из Тобольска наказан за смерть в аварии четверых людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Утром 9 июля 2019 г. на трассе Тобольск – Вагай "Ford Focus" под управлением 20-летнего тоболяка столкнулся с бурильно-крановой машиной. Причиной стало то, что легковушка выехала на "встречку".

Погибли четверо пассажиров "Ford". Сам водитель иномарки и еще один пассажир получили тяжелые травмы. Все погибшие и пострадавшие – ровесники, им по 20 лет.

Водитель получил четыре года колонии-поселения и обязанность выплатить родным двух погибших компенсацию в 1,4 млн руб.