25 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тобольске водитель получил срок за смерть четырех пассажиров легковушки

Водитель из Тобольска наказан за смерть в аварии четверых людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Утром 9 июля 2019 г. на трассе Тобольск – Вагай "Ford Focus" под управлением 20-летнего тоболяка столкнулся с бурильно-крановой машиной. Причиной стало то, что легковушка выехала на "встречку".

Погибли четверо пассажиров "Ford". Сам водитель иномарки и еще один пассажир получили тяжелые травмы. Все погибшие и пострадавшие – ровесники, им по 20 лет.

Водитель получил четыре года колонии-поселения и обязанность выплатить родным двух погибших компенсацию в 1,4 млн руб.

Авария четверо погибших Тобольск - Вагай(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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В Тобольске водитель получил срок за смерть четырех пассажиров легковушки

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Теги: Ford focus, авария, смерть, срок, компенсация



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