Росстат: в январе потребительские цены привычно выросли, но меньше, чем в прошлом году

За период с 1 по 9 января 2020 года потребительские цены в России выросли на 0,3%. Такие данные опубликовал Росстат на основе регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 282 городах страны.

При этом январская инфляция является ожидаемой, так как 1 января традиционно дорожают тарифы и многие товары. Так, года назад инфляция за тот же срок составила 0,5%, однако за год - всего 3,0%. То есть в нынешнем году январское подорожание меньше.

Отмечается, что проезд в трамвае стал дороже на 2,5%, в метро – на 2,2%, городском автобусе – на 1,4%, троллейбусе – на 1,3%. Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг в среднем изменились на величину от -0,1% (отопление и электроснабжение) до +0,2% (холодное водоснабжение). Однако на 1,5% выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов.

Из продуктов выделяется подорожание гречки на 0,8% и водки на 0,3%. Также подорожала пшеничная мука и пшенично-ржаной хлеб - на 0,2%.

Продолжилось небольшое удешевление свинины, сахара и риса. Цена на пшено стали меньше на 0,7%, отыгрывая сильное прошлогоднее подорожание.

Минэкономразвития ожидает в 2020 году сохранение низкого уровня совокупного спроса и закрепление инфляции ниже 3%.

Как сообщало Накануне.RU, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что в условиях сравнительно низкой инфляции Банк России должен понизить ключевую ставку хотя бы на 0,25% уже на заседании 7 февраля.