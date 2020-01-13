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Общество Свердловская область Уральский ФО
митинг, Уралмаш, частный сектор (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии назвали протест жителей частного сектора на Уралмаше против генплана надуманным

В мэрии Екатеринбурга считают, что протест жителей Уралмаша против проекта генплана, который подразумевает застройку частного сектора, не обоснован. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.

"Та редакция генерального плана, которая была на общественных обсуждениях в отношении территории на Уралмаше, это все территории, которые перекочевали в проект генерального плана из действующего генерального плана (поправка в 2015 году), это версия, которая на сегодняшний день утверждена и действует", - отметил он.

По его словам, в любом случае вся застройка может быть осуществлена только после того, как потенциальный инвестор-застройщик найдёт точки соприкосновения и договорится с жителями о выкупе земельных участков. "То есть каких-то законных оснований просто в одностороннем порядке изъять у людей жилье законодательством не предусматривается", - сказал он.

Алексей Бирюлин добавил, что места на частных территориях отбирались по тому принципу, что лучше развивать застроенные территории, реконструировать существующую инфраструктуру и делать город более компактным.

"Поэтому мы считаем, что тот негатив, который присутствует, он надуманный по двум причинам: это решение действующего генерального плана и основание для изъятия под жилую застройку законодательством отсутствует", - резюмировал Алексей Бирюлин.

Напомним, жители частного сектора Уралмаша протестуют против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требуют учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС.

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В мэрии назвали протест жителей частного сектора на Уралмаше против генплана надуманным

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Теги: Алексей Бирюлин, уралмаш, застройка, генплан Екатеринбурга



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