Верховный суд признал незаконными критерии отбора кандидатов на пост главы Челябинска

Верховный суд РФ признал незаконными критерии отбора кандидатов в мэры Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии "Яблоко".

Жалобу в суд направил председатель Челябинского отделения партии Ярослав Щербаков. Верховный суд отменил решение Челябинского областного суда, который никаких нарушений не усмотрел.

"В своём определении Верховный суд согласился с тем, что установленные Челябинской городской думой требования и предпочтения при оценке профессиональных навыков и знаний кандидатов в мэры Челябинска были необъективными и двусмысленными, а порядок и условия предоставления программы социально-экономического развития столицы региона допускал необоснованно широкие пределы усмотрения конкурсной комиссии при отборе кандидатов", – рассказали в партии.

В определении суда говорится, что закреплённые в порядке проведения конкурса критерии и оценки кандидатов не отражают показатели, по которым определяются объём и качество необходимых знаний. Суд отменил принятый порядок в части данных требований.

"Яблоко" уже обратилось в ЗСО с требованием привести закон в соответствии с выводами Верховного суда. Обращения также направлены во все представительные органы муниципальных образований области.