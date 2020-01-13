Возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, причастных к преследованию Голунова

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, причастных к преследованию Ивана Голунова.

Как сообщил "Интерфаксу" сам журналист, Следственный комитет прислал официальное уведомление.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Напомним, материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста, засекречены. Об этом заявил 11 ноября следователь в Басманном суде Москвы.

Дело Голунова было прекращено связи с недоказанностью его вины. Оно вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.