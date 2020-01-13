Гендиректор Антипинского НПЗ покинул пост

Со своего поста ушел генеральный директор признанного банкротом Антипинского НПЗ Максим Андриасов, сообщает "РБК-Тюмень".

Увольнение главы банкротящегося предприятия предусмотрено законом. Полномочия гендиректора прекращаются, руководство передается конкурсному управляющему. Отметим, на сайте предприятия уже нет информации о гендиректоре – исчезла даже такая графа.

Напомним, на "Федресурсе" опубликован финальный отчет арбитражного управляющего предприятия. Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд. То есть АНПЗ не хватает 66 млрд руб., чтобы рассчитаться с долгами. В областной думе опасаются появления новых льгот для завода.

"НПЗ предоставлены налоговые льготы, но их дали потому, что предприятие работает и выпускает продукцию. Именно в этой части льготы заложены в законе Тюменской области. Разговор о том, чтобы взять на себя долги предприятия, никто не вел, предложений об этом не было. А если будут, они вызовут очень жаркие дискуссии", - рассказал Накануне.RU депутат областной думы Артем Зайцев.