В Екатеринбурге утвержден список домов, которые капитально отремонтируют в 2020 году

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении в 2020 году капитального ремонта в многоквартирных домах уральской столицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно документу, капремонты будут выполняться в соответствии с региональной программой на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области, и предложениями регионального оператора. Своей подписью мэр утвердил перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году.

В прошлом году по каждому дому, вошедшему в этот список, по заказу регоператора было проведено обследование. На его основании была разработана проектно-сметная документация на те или иные необходимые виды работ, среди которых ремонт внутридомовых инженерных систем; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыши, фасада, фундамента или подвальных помещений.

Ознакомиться с полным перечнем домов, которые будут отремонтированы в Екатеринбурге в 2020 году, можно по этой ссылке.