Уволился начальник управления образования администрации Кургана Иван Сбродов

Как ранее сообщало Накануне.RU , ранее стало известно об увольнении директора департамента социальной политики администрации Кургана Игоря Постовалова.

Известно, что Ивану Сбродову 63 года.

Там отметили, что последний рабочий день Сбродова был 13 января. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета.





