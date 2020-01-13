25 Июля 2020
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Политика Курганская область
Иван Сбродов (2017) | Фото:Kikonline.ru

Уволился начальник управления образования администрации Кургана Иван Сбродов

Из администрации Кургана уволился начальник управления образования города Иван Сбродов.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там отметили, что последний рабочий день Сбродова был 13 января. Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Известно, что Ивану Сбродову 63 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее стало известно об увольнении директора департамента социальной политики администрации Кургана Игоря Постовалова.

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Уволился начальник управления образования администрации Кургана Иван Сбродов

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Теги: Иван Сбродов, увольнение, управление образования, Курган



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