Сотрудникам сокращаемой в Ельце станции переливания крови предложили работать трактористами и слесарями

Врачи и медсестры станции переливания крови в Ельце (Липецкая область) просят не закрывать их учреждение. Головная организация – Липецкая станция переливания крови – перед сокращением предложила сотрудникам из Ельца трудоустройство на странные вакансии – тракториста, плотника, слесаря или врача с окладом 12 тыс. руб., сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на главу Елецкой станции переливания крови Владимира Шишкина.

"Все вакансии, какие есть в нашей головной организации, переписали: полставки электрика, лифтёра, технические специальности. Всё переписали и чисто формально предложили. Никто, конечно, не согласился, кто будет? В головной нашей организации уведомляют нас о ликвидации и предлагают вакантные должности на Липецкой областной станции переливания крови. Это за 90 км от нас, доставлять никто никуда не будет. Это чисто для галочки", - переживает Шишкин.

В конце прошлого года администрация Липецкой области приняла решение о ликвидации станции переливания крови в Ельце. Медучреждение должно быть закрыто с 28 февраля. Без работы могут остаться 33 специалиста-медика. По словам Шишкина, сейчас руководство станции едет на переговоры с властями. "Люди работают, люди преданы своему делу. Мы сейчас едем в Липецк, чтобы повстречаться и посмотреть в глаза им", - рассказал руководитель станции.

Елецкий филиал станции переливания крови обслуживает город Елец (больше 100 тысяч жителей) и 7 муниципальных районов. Все лечебные организации станция обеспечивает кровью, компонентами крови, препаратами.

Власти региона считают, что целая станция городу не нужна – можно оставить несколько кресел переливания в районной больнице, к донорам сотрудники отделения переливания будут выезжать на дом. Закрыв станцию, местные власти собираются сэкономить 12 млн руб. в год.