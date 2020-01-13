Столтенберг назвал срок ответа НАТО на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729, которая была одной из причин разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс в этом году будет укреплять противовоздушную и противоракетную оборону, передает "Интерфакс".

По его словам, министры обороны стран - членов альянса уже согласовали соответствующие меры.

2 февраля 2019 года Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.

Напомним, по мнению немецкого парламента, для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия должна была передислоцировать все имеющиеся ракеты 9М729 подальше на восток, за Уральские горы.