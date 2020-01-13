25 Июля 2020
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Политика Челябинская область
Игорь Егоров, встреча сторонников Павла Грудинина, Челябинск, (2018) | Фото: kprf-chel.ru

Челябинские коммунисты назвали первую тройку на выборах в ЗСО

В Челябинском отделении КПРФ назвали первую тройку списка на выборах в Законодательное собрание области, которые пройдут в сентябре 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе обкома партии, в предвыборную тройку вошли лидер челябинских коммунистов Игорь Егоров, депутаты ЗСО Михаил Махов и Константин Куркин.

"КПРФ намерена в 2020 году максимально активно участвовать в выборах на всех уровнях власти. Свершившееся кадровое обновление и численное усиление партийных структур Южного Урала даёт коммунистам все шансы на успех в борьбе за власть в регионе", - отметили в партии.

Списки кандидатов в депутаты выборных органов будут утверждены летом на областной конференции КПРФ.

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Челябинские коммунисты назвали первую тройку на выборах в ЗСО

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Теги: выборы, ЗСО, КПРФ,



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