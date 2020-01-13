В Прикамье против экс-главы "Центра медицинской профилактики" возбуждено пятое уголовное дело

В Перми бывшая глава "Центра медицинской профилактики" Марина Другова попала под пятую "уголовку", сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, ранее Другова попала под преследование по подозрению в мошенничестве, речь шла о двух делах. В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU тогда подтвердили информацию о том, что против главврача возбуждено одно уголовное дело о мошенничестве, отказавшись в интересах следствия от разглашения других подробностей. Позже стало известно, что возбуждены еще два дела, на этот раз – о том, что подозреваемая якобы подписывала документы о начислении зарплаты "мёртвым душам", а также о хищениях денег под видом оказания центру услуг сторонними компаниями.

Таким образом, против бывшего директора возбуждено уже пятое дело. Оно якобы касается мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения. Постановление о возбуждении дела подписано на прошлой неделе.