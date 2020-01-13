Вагоны "Ласточки", которая начнет ходить между Курганом и Екатеринбургом в апреле, будут с розетками и кондиционерами

Вагоны электропоезда "Ласточка", который будет ходить между Курганом и Екатеринбургом, будут с кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и площадками для больших сумок.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, "Ласточка" начнет ходить между городами уже в апреле этого года.

Запуск поезда - это итог работы губернатора Курганской области Вадима Шумкова вместе с Минтрансом, РЖД. Также этот проект активно продвигал куратор Зауралья - министр финансов России Антон Силуанов.

Новый состав будет состоять из пяти вагонов.