25 Июля 2020
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Общество Курганская область
электричка, скоростной поезд &quot;Ласточка&quot;, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

Вагоны "Ласточки", которая начнет ходить между Курганом и Екатеринбургом в апреле, будут с розетками и кондиционерами

Вагоны электропоезда "Ласточка", который будет ходить между Курганом и Екатеринбургом, будут с кондиционерами, розетками для зарядки гаджетов и площадками для больших сумок.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, "Ласточка" начнет ходить между городами уже в апреле этого года.

Запуск поезда - это итог работы губернатора Курганской области Вадима Шумкова вместе с Минтрансом, РЖД. Также этот проект активно продвигал куратор Зауралья - министр финансов России Антон Силуанов.

Новый состав будет состоять из пяти вагонов.

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Вагоны "Ласточки", которая начнет ходить между Курганом и Екатеринбургом в апреле, будут с розетками и кондиционерами

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Теги: Ласточка, Курган, Екатеринбург, поезд, розетки, кондиционеры



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