МАК расшифровал бортовые самописцы с упавшего в Алма-Ате Fokker-100

Специалисты Межгосударственного авиагционного комитета (МАК) завершили расшифровку бортовых самописцев самолета Fokker-100, потерпевшего крушение 27 декабря 2019 года в Алма-Ате. На борту находилось 98 человек, погибли 12 из них, в том числе командир воздушного судна.

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в Комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия. Данная информация была доведена до общественности вице-премьером Правительства Республики Казахстан в ходе пресс-конференции с участием МАК", - говорится в сообщении пресс-службы МАК.

Запись параметрического самописца была передана членам следственной группы от Нидерландов – в этой стране был произведен разбившийся самолет.

"МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и др.), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа", - отметили в ведомстве.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что следственная комиссия в качестве основной возможной причины крушения рассматривает обледенение самолета.