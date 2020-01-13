Бастрыкин дал указание задержать уральского стрелка, по вине которого погиб ребенок

На ситуацию со смертью ребенка из Нижнего Тагила, которого подстрелил пьяный сосед, обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Все материалы будут переданы в Москву, а стрелка задержат и могут арестовать.

Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел в августе прошлого года: пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Мальчика без сознания доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. 12 января этого года ребенка не стало.

Против стрелка ранее было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Кроме того, МВД решает вопрос о возбуждении дела еще и по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". А сегодня свою проверку начал Следственный комитет по Свердловской области.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, стало известно, что родители погибшего ребенка говорят о ненадлежащем расследовании уголовного дела, находящегося в производстве органов внутренних дел. В этой связи Александр Бастрыкин дал указание инициировать передачу дела, расследуемого органами МВД, а также материалов проверки, организованной региональным СКР, для дальнейшего наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат Следственного комитета России.

Кроме этого, глава ведомства поручил своим подчиненным установить местонахождение виновника смертельного травмирования ребенка. После этого будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.