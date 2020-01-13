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Спорт Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Суд потребовал от экс-президента УДС "Молот-Прикамье" вернуть часть "золотого парашюта"

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с экс-президента и учредителя хоккейного клуба Германа Третьякова 780 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующая информация размещена на сайте арбитража. Согласно материалам дела, при увольнении Герман Третьяков по дополнительному соглашению получил выходное пособие в сумме 1 млн 376 руб. Часть из этих денег - 780 тыс. руб. ему придется вернуть.

С иском в суд обратился конкурсный управляющий Аркадий Попов. Он доказал, что часть "золотого парашюта" - премия и медицинская страховка была выплачена Третьякову незаконно. Теперь эти деньги он должен будет вернуть УДС "Молот-Прикамье".

Трудовой договор с Третьяковым был заключен в марте 2017 г. Согласно этому договору, он должен был получать 160 тыс. руб в месяц, и премию, в размере 40% от должностного оклада.

Как сообщает Properm.ru, во время увольнения из дворца более 200 сотрудников, для выплаты им выходного пособия был привлечен заем собственника дворца спорта — ПАО "Мотовилихинские заводы". Размер займа составил 11 млн 100 тыс. рублей, из этих средств и был выплачен "золотой парашют" Третьякову. Сумма 559 тыс.733 рубля в его выходном пособии составляла компенсацию по персональной медицинской страховке. В заседаниях по делу о банкротстве конкурсный управляющий пояснял, что документов по компенсации медицинской страховки не предоставлялось, а следовательно не было оснований для выплаты.

Решение может быть оспорено в арбитражном суде Уральского округа.

ООО "УДС Молот - Прикамье", учрежденное "Мотовилихинскими заводами", до ноября 2017 года являлось управляющей компанией дворца спорта "Молот". Сейчас арена передана краевым властям, а УК инициировала процесс самобанкротства. Власти края рассматривают возможность приобретения УДС.

Напомним также, что банкротом признаны и "Мотовилихинские заводы".

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Суд потребовал от экс-президента УДС "Молот-Прикамье" вернуть часть "золотого парашюта"

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Теги: Герман Третьяков, УДС Молот Прикамье, золотой парашют, банкротство



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