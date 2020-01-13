25 Июля 2020
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом
Владислав Сурков ДНК (2013) | Фото: Накануне.RU

Сурков призвал абхазов "не выдавливать президентов досрочно"

Помощник президента РФ Владислав Сурков завершил визит в Абхазию, где в результате массовых народных волнений ушёл в отставку президент Рауль Хаджимба.

Как сообщает Infox, Сурков встретился с Асланом Бжания и другими лидерами оппозиции и в целом остался доволен результатами поездки, однако призвал жителей республики прекратить практику "досрочного выдавливания президентов с их постов".

С "выдавленным" Хаджимбой высокопоставленный российский гость встречаться не стал, ограничившись телефонным разговором.

Напомним, в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших в прошлом году президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота, однако Верховный суд республики отменил результаты последних президентских выборов и назначил новые на 22 марта.

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Сурков призвал абхазов "не выдавливать президентов досрочно"

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Теги: Сурков, Абхазия, Бжания, Хаджимба



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