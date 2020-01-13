Сурков призвал абхазов "не выдавливать президентов досрочно"

Помощник президента РФ Владислав Сурков завершил визит в Абхазию, где в результате массовых народных волнений ушёл в отставку президент Рауль Хаджимба.

Как сообщает Infox, Сурков встретился с Асланом Бжания и другими лидерами оппозиции и в целом остался доволен результатами поездки, однако призвал жителей республики прекратить практику "досрочного выдавливания президентов с их постов".

С "выдавленным" Хаджимбой высокопоставленный российский гость встречаться не стал, ограничившись телефонным разговором.

Напомним, в Сухуме протестующие взяли штурмом здание администрации президента, потребовав признать недействительными результаты прошедших в прошлом году президентских выборов. В администрации президента Абхазии штурм назвали попыткой государственного переворота, однако Верховный суд республики отменил результаты последних президентских выборов и назначил новые на 22 марта.