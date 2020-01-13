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Экономика В России Москва
банкомат сбербанк (2014) | Фото: credit-pad.com

В Госдуме предложили в два этапа продать акции Сбербанка, принадлежащие Банку России

В Госдуме не обсуждали вопрос о возможной продаже пакета акций Сбербанка, принадлежащий Банку России, но у парламентариев есть определенный взгляд на эту ситуацию. Вопрос об акциях Сбера поднял на одном из заседаний комитета ГД по финансовому рынку его председатель Анатолий Аксаков. Это было во время обсуждения перечисления дивидендов, полученных ЦБР, в федеральный бюджет (Минфин хотел, чтобы дивиденды Сбербанка, полученные Банком России, передавались в бюджет всегда, ЦБ настаивал на выплатах только за один год, пока сошлись на выплатах продолжительностью в три года – прим. ред.).

Аксаков рассказал журналистам, что возник вопрос – почему бы не решить проблему более радикально, передав правительству пакет Сбербанка, принадлежащий сейчас Банку России. "Минфин сразу назвал это интересным предложением, Банк России, скажем так, промолчал, - говорит Аксаков. – Пока неизвестно, как будет развиваться ситуация, но очевидно, что есть конфликт интересов: регулятор находится в капитале поднадзорного".

Глава думского комитета предложил свою версию ухода пакета акций Сбера от ЦБ. На первоначальном этапе пакет можно было бы передать правительству через покупку акций Фондом национального благосостояния (ФНБ). По словам Аксакова, стоимость пакета, принадлежащего ЦБР, оценивается менее чем в 3 трлн руб., а в ФНБ уже имеется более 8 трлн руб. Существующие юридические ограничения по этой сделке можно было бы отменить законодательно. А уже на втором этапе акции можно было бы продать самым разным инвесторам. "Сбербанк – очень интересный актив, и многие в нем заинтересованы", - заметил депутат.

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В Госдуме предложили в два этапа продать акции Сбербанка, принадлежащие Банку России

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Теги: сбербанк, акции, пакет акций, банк россии, регулятор, конфликт интересов, фонд национального благосостояния



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