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Политика Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале суд вернул мандат депутату от КПРФ, который забрали со скандалом

Асбестовский городской суд приостановил решение местной думы о лишении Натальи Крыловой ее мандата депутата от КПРФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сама парламентарий сообщила в своем Facebook.

По ее данным, эта мера является обеспечительной на время судебного процесса по признанию недействительным решения думы Асбеста в отсутствии кворума, нарушении регламента и устава города.

"Я по-прежнему депутат, избранный народом", - отметила Наталья Крылова.

Асбест(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, Крылову лишили мандата в декабре прошлого года. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.

После Наталья провела одиночный пикет в Екатеринбурге, за который ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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На Среднем Урале суд вернул мандат депутату от КПРФ, который забрали со скандалом

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Теги: Крылова, Асбест, депутат, мандат, суд



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