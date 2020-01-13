На Среднем Урале суд вернул мандат депутату от КПРФ, который забрали со скандалом

Асбестовский городской суд приостановил решение местной думы о лишении Натальи Крыловой ее мандата депутата от КПРФ. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сама парламентарий сообщила в своем Facebook.

По ее данным, эта мера является обеспечительной на время судебного процесса по признанию недействительным решения думы Асбеста в отсутствии кворума, нарушении регламента и устава города.

"Я по-прежнему депутат, избранный народом", - отметила Наталья Крылова.

Напомним, Крылову лишили мандата в декабре прошлого года. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.

После Наталья провела одиночный пикет в Екатеринбурге, за который ее оштрафовали на 10 тысяч рублей.