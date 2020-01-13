Уральцы оказались в лидерах и в аутсайдерах рейтинга эффективности депутатов Госдумы

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/interior/apartments/studios/size/diz/30m/, быстро и недорого.
YouDo: http://remont.youdo.com/facing/floor/laminate/price/, выбирай!
Услуги кладки каминов, мастера: http://remont.youdo.com/building/cottage/fireplace/build/uslugi-kladki-kaminov/.



Политика Свердловская область Курганская область Челябинская область В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Уральцы оказались в лидерах и в аутсайдерах рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили восьмой интегральный рейтинг депутатов Госдумы. Парламентариев оценивали по самым разным показателям: количество внесенных в думу законов, работа с избирателями, экспертами и регионами, упоминаемость в СМИ и даже умение хайпить(здесь много лет первенство удерживала Наталья Поклонская, но в этом году она не в топе). За скобки рейтинга вынесли спикера (Вячеслав Володин) и глав фракций (Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Сергей Неверов), поскольку они бы бессменно возглавляли рейтинг как самые активные и видные парламентарии.
Читайте также:

Топ-50 самых эффективных депутатов возглавил Павел Крашенинников ("Единая Россия", Свердловская область). На 23-м месте оказался Валерий Гартунг ("Справедливая Россия", Челябинская область), на 32-м месте Владимир Бурматов ("Едина Россия", Челябинская область).

В топ-10 оказались Ярослав Нилов, Анатолий Аксаков, Ирина Яровая, Антон Гетта, Андрей Макаров, Андрей Исаев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Сергей Гаврилов.

Рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год.|Фото: deputat.club

Авторы исследования отмечают, что у депутатов и фракций есть разные методы повышения показателей, по которым их оценивают не только эксперты. Например, кто-то хайпит, а кто-то старается стать соавтором чуть ли не всех законопроектов, вносимых фракцией (эту черту политологи подметили у "справедливороссов"). Эксперты говорят, что топ-50 коррелирует с законами социальной направленности, которые в большом количестве принимались под конец 2019 года – популярные законы непременно способствуют росту популярности своих авторов.

В аутсайдерах уральцы тоже есть: Сергей Чепиков ("Единая Россия", Свердловская область), Василий Шишкоедов ("Единая Россия", Челябинская и Курганская области). 444-е место занял коммунист Михаил Авдеев, который еще в прошлом году написал заявление о сложении полномочий, но решение по нему так и не было принято. Эксперты напомнили о версии, по которой место Авдеева должен занять Павел Грудинин. В целом же аутсайдеры отличаются низкой активностью, последние места из года в год занимают одни и те же депутаты. "Создается впечатление, что они случайно попали в думу, не видят себя депутатами и тяготятся этим статусом, не смотря на высокую зарплату", - комментирует Мартынов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральцы оказались в лидерах и в аутсайдерах рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, рейтинг эффективности, депутаты, павел крашенинников, валерий гартунг, владимир бурматов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров