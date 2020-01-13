Уральцы оказались в лидерах и в аутсайдерах рейтинга эффективности депутатов Госдумы

Политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили восьмой интегральный рейтинг депутатов Госдумы. Парламентариев оценивали по самым разным показателям: количество внесенных в думу законов, работа с избирателями, экспертами и регионами, упоминаемость в СМИ и даже умение хайпить(здесь много лет первенство удерживала Наталья Поклонская, но в этом году она не в топе). За скобки рейтинга вынесли спикера (Вячеслав Володин) и глав фракций (Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Сергей Неверов), поскольку они бы бессменно возглавляли рейтинг как самые активные и видные парламентарии.

Топ-50 самых эффективных депутатов возглавил Павел Крашенинников ("Единая Россия", Свердловская область). На 23-м месте оказался Валерий Гартунг ("Справедливая Россия", Челябинская область), на 32-м месте Владимир Бурматов ("Едина Россия", Челябинская область).

В топ-10 оказались Ярослав Нилов, Анатолий Аксаков, Ирина Яровая, Антон Гетта, Андрей Макаров, Андрей Исаев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Сергей Гаврилов.

Авторы исследования отмечают, что у депутатов и фракций есть разные методы повышения показателей, по которым их оценивают не только эксперты. Например, кто-то хайпит, а кто-то старается стать соавтором чуть ли не всех законопроектов, вносимых фракцией (эту черту политологи подметили у "справедливороссов"). Эксперты говорят, что топ-50 коррелирует с законами социальной направленности, которые в большом количестве принимались под конец 2019 года – популярные законы непременно способствуют росту популярности своих авторов.

В аутсайдерах уральцы тоже есть: Сергей Чепиков ("Единая Россия", Свердловская область), Василий Шишкоедов ("Единая Россия", Челябинская и Курганская области). 444-е место занял коммунист Михаил Авдеев, который еще в прошлом году написал заявление о сложении полномочий, но решение по нему так и не было принято. Эксперты напомнили о версии, по которой место Авдеева должен занять Павел Грудинин. В целом же аутсайдеры отличаются низкой активностью, последние места из года в год занимают одни и те же депутаты. "Создается впечатление, что они случайно попали в думу, не видят себя депутатами и тяготятся этим статусом, не смотря на высокую зарплату", - комментирует Мартынов.